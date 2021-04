Covid, il giocatore della Juventus Leonardo Bonucci è guarito

Per la Juventus sono arrivate notizie positive. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci è guarito dal Coronavirus.

La Juventus può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. Dopo la guarigione di Demiral nei giorni scorsi, anche il difensore bianconero Leonardo Bonucci è guarito dal Coronavirus tornando di fatto a disposizione della squadra e del tecnico Andrea Pirlo. Da martedì 13 aprile Bonucci potrà tornare ad allenarsi in vista della prossima partita di campionato che vedrà l’Atalanta come avversaria.

Il calciatore classe 1987 è risultato positivo lo scorso primo aprile 2021 dopo essere rientrato dallì’impegno della Nazionale italiana che l’ha vista alle prese con le Qualificazioni dei mondiali del 2022.

Tra i positivi anche l’assistente del Commissario Tecnico Roberto Mancini Daniele De Rossi.

Covid, Leonardo Bonucci è guarito

Per la Juventus c’è aria finalmente di buone notizie. Il difensore classe 1987 Leonardo Bonucci è guarito dal Coronavirus. A farlo sapere la stessa Juventus che ha diramato un comunicato ufficiale su Twitter nel quale si legge: “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo”.

La squadra bianconera ha altresì aggiunto che già dal pomeriggio di martedì 13 aprile 2021 il giocatore ” si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”, precisando altresì che non sarà “più sottoposto al regime di isolamento”.