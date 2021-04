Covid, il Governo valuta riaperture dal 20 aprile: tutte le ipotesi su ristoranti, teatri e palestre

Le riaperture dovrebbero riguardare ristoranti, palestre e teatri.

Il Governo in Italia ha annunciato un allentamento delle misure di restrizione contro il Covid-19 a partire da metà aprile. Le riaperture tuttavia dipenderanno dall’andamento della curva dei contagi nei prossimi giorni.

Le possibili riaperture

Ad essere coinvolti, per le Regioni che entreranno in zona gialla a partire dal 20 aprile, dovrebbero essere ristoranti, bar, palestre, musei e teatri.

I ristoranti

I ristoranti in base alle prime indiscrezioni torneranno ad essere aperti a pranzo. L’orario di chiusura dovrebbe essere tuttavia fissato tra le 15.00 e le 16.00. Lo stesso dovrebbe valere per i bar, seppure con alcune limitazioni sulla consumazione in piedi. Ad essere favorite saranno le attività con i tavoli all’aperto.

Palestre e piscine

Anche le palestra e le piscine dovrebbero tornare a vedere la luce dopo un lungo stop.

Almeno nel primo periodo, tuttavia, si avrebbe il via libera soltanto per le lezioni individuali. Per quelle di gruppo sarà necessario attendere.

Il settore dello spettacolo

Il Governo sta valutando la possibilità di riaprire teatri, musei e cinema in sicurezza. Le regole saranno strette: mascherina, distanziamento sociale, tampone entro 48 ore dallo spettacolo e prenotazioni online. Sia all’aperto sia al chiuso, con una percentuale di spettatori in relazione alla capienza ancora da definire.