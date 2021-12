Covid, il monito di ECDC: “Solo i vaccini non bastano per fermare Omicron”

Covid, la variante Omicron spaventa e l'ecdc chiede di accompagnare prudenza e misure restrittive rigide alla campagna vaccinale

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sottolineato che i vaccini non basteranno per debellare Omicron, ma è necessaria la collaborazione e il senso civico di tutti.

Covid, Omicron è molto pericolosa e spaventa l’Ecdc

La variante Omicron è partita dal Sudafrica meno di un mese fa, e si è diffusa in tutta Europa – e nel mondo – nell’arco di pochissimo tempo. In Inghilterra si stima che diventerà addirittura la variante dominante, soppiantando Delta.

Questa nuova forma del virus è ancora sotto studio, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che provochi malattie gravi negli infetti. Nonostante ciò, ha già dimostrato di avere un tasso di contagio molto alto, anche su vaccinati e guariti.

Covid, il monito di Ecdc per fermare Omicron

Proprio per queste caratteristiche, Ecdc – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – chiede a tutti la massima precauzione e il rispetto delle norme restrittive:

«La probabilità di un’ulteriore diffusione della variante Omicron è molto elevata e la sola vaccinazione non ci permette di prevenirne l’impatto; è urgente una forte azione per ridurre la trasmissione e contenere l’impatto sui sistemi sanitari. Una rapida introduzione di misure non farmaceutiche è necessaria per ridurre la trasmissione della variante Delta e rallentare Omicron».

Covid, lo scopo di Ecdc

Come predetto, Ecdc è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il suo lavoro è di fondamentale importanza per monitorare i contagi a livello Ue e avere una stima localizzata del rischio Covid per ogni Paese.

Ogni 14 giorni censiscono una mappa sulla situazione del virus. Il grafico si basa su due parametri: il numero di nuovi casi positivi per ogni 100mila abitanti e il tasso di positivi sul totale dei test effettuati.