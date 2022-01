Covid: il parroco di Seriate, Carminati, 'poche presenze in chiesa, gli anziani hanno paura'**

Milano, 5 gen. (Adnkronos) – "In chiesa si è registrato un calo notevole di presenze, soprattutto degli anziani che hanno timori e paure." Lo racconta all'Adnkronos il parroco Mario Carminati di Seriate, Comune in provincia di Bergamo, riferendosi all'aumento di contagi."Le persone però sono molto attente -ha proseguito Carminati- e girano poco anche per strada".

I ragazzi invece si dimostrano più coraggiosi, a differenza delle famiglie con bambini. "I giovani frequentano ordinariamente la chiesa -continua il parroco- mentre c'è stato un calo di partecipazione da parte di famiglie, presumo sia stato per tutelare i bambini più piccoli e credo sia giusto così." Carminati si sofferma poi sull'andamento locale della campagna vaccinale. "Ognuno sta prenotando già la terza dose. Più dell'80% della popolazione di Seriate ha aderito alla campagna vaccinale e la percentuale sembra sia in aumento, salvo chi per principio o per ideologia non lo farà".