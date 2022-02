Covid, il presidente del CONI Giovanni Malagò è positivo: è asintomatico

Giovanni Malagò è positivo al Covid: il presidente del CONI, attualmente senza sintomi, è stato isolato e rimarrà sotto osservazione.

Il presidente del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) Giovanni Malagò è risultato positivo ad un test per il Covid effettuato in mattinata nel suo albergo. Asintomatico e sotto osservazione, è stato isolato in una struttura dedicata dove sono già presenti altri membri del CIO (Comitato Olimpico Internazionale).

Il presidente di quest’ultimo, Thomas Bach, ha già telefonato a Malagò per augurargli pronta guarigione.

Presidente del CONI positivo

Malagò era arrivato a Pechino proprio il giorno prima per i Giochi olimpici in programma dal 4 al 22 febbraio. Dopo la notizia della contrazione del virus, è stato prontamente messo sotto monitoraggio medico e isolato come prevedono le norme. Nel frattempo Bach si è detto dispiaciuto per l’inconveniente che gli impedirà, almeno per i primi giorni, di seguire le Olimpiadi in presenza.

Presidente del CONI positivo: altri 24 casi a Pechino

Sono in tutto 24 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella capitale cinese per i Giochi Invernali. Tra questi, 18 sono stati riscontrati all’aeroporto fra i 1.438 arrivi legati alle Olimpiadi (11 riguardano i 379 soggetti fra atleti e team officials, 7 sono emersi fra i 1.059 altri stakeholders). All’interno della bolla, invece, sono stati condotti 63.548 tamponi e in sei casi (5+1) l’esito è stato positivo.

In tutto, dal 23 gennaio ad oggi, il numero dei contagi registrati ha toccato quota 200.