Covid, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è positivo: ha sintomi lievi

Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica, è positivo al Covid: a renderlo noto è stata una dichiarazione della presidenza.

Il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa è risultato positivo al Covid. Secondo quanto reso noto da una nota, l’esponente del governo avrebbe iniziato a mostrare i primi sintomi dell’infezione dopo aver lasciato i funerali di Stato in onore dell’ex vice presidente Frederik Willem de Klerk a Città del Capo.

Vaccinato con due dosi e in autoisolamento, Ramaphosa avrebbe una sintomatologia lieve.

Presidente del Sudafrica positivo al Covid

La presidenza ha precisato che l’uomo ha delegato tutte le responsabilità al suo vice David Mabuza per tutta la prossima settimana. Non è ancora noto se sia positivo alla variante Omicron, individuata per la prima volta proprio in Sudafrica e già rilevata in decine di paesi al mondo, oppure se abbia contratto qualche altra mutazione o la versione originaria del virus.