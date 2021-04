Covid, il Regno Unito potrebbe raggiungere l’immunità di gregge il 12 aprile

Secondo un studio dello University College di Londra il Regno Unito dovrebbe raggiungere l'immunità di gregge per il prossimo lunedì 12 aprile.

Il Regno Unito sarebbe a un passo dall’immunità di gregge, che stando a un modello dinamico sviluppato dallo University College di Londra dovrebbe essere raggiunta nella giornata di lunedì 12 aprile. Secondo questo modello infatti, a breve coloro che avranno sviluppato una protezione anticorpale dal Covid-19 tramite la vaccinazione o essendosi ammalati raggiungeranno il 73,4% della popolaizone britannica.

Il 12 aprile è inoltre la data in cui partiranno le riaperture delle attività commerciali come barbieri, pub e ristoranti.

Il Regno Unito vicino all’immunità di gregge

I dati dello studio dello University College sono stati commentati dal professor Karl Friston, che ha confermato i numeri sulle persone entrate in contatto con il virus: “Le stime sull’immunità di gregge mi hanno stupito. Tuttavia non sono così sorprendenti se si considera che oltre il 50 per cento degli adulti è stato vaccinato, circa il 42 per cento delle persone è stato esposto al virus e circa 10 per cento aveva un’immunità preesistente“.

Dello stesso parere anche l’Office for National Statistics, che sulla base di alcune stime effettuate suggeriva come nella settimana terminata il 14 marzo scorso circa il 54% della popolazione britannica avesse sviluppato gli anticorpi contro il coronavirus. Da quella data poi, altre 7 milioni di persone hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino.