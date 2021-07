Covid, impennata di casi a Mykonos: bandita la musica dai locali

La diffusione del Coronavirus non accenna a fermarsi. L'isola greca di Mykonos è corsa ai ripari bandendo la musica dai locali.

I contagi di covid sono tornati a salire pesantemente con la variante Delta che sta registrando significativi aumenti in tutta Europa. Tra le aree interessate dall’impennata dei casi troviamo l’isola di Mykonos, località turistica tra le più belle e popolari non solo della Grecia, ma anche del mondo.

Nell’isola infatti i contagi erano arrivati a duplicarsi tanto da toccare gli oltre 300 nuovi casi nel giro di una settimana. Da qui la difficile decisione di ricorrere ai ripari mettendo un freno alla vita notturna che perdurerà fino alla fine del mese e nello specifico fino al 26 luglio.

Covid Myknos bandita musica, aumento di casi in tutta la Grecia

La difficile situazione che sta vivendo Mykonos, complessa non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto turistico si inserisce in un contesto ancora più complesso come quello greco dove solo nella giornata di venerdì 18 luglio sono state rilevati 2700 nuovi casi.

Una curva dei contagi dunque che è salita in modo preoccupante se si pensa che, secondo quanto riporta ANSA, fino a qualche settimana fa i contagi erano inferiori a 400 unità. In aggiunta si segnala un significativo aumento dei casi anche a Creta, Ios, Santorini e Paros.

Covid Myknos bandita musica, il vice-ministro Hardalias: “Chiediamo di seguire le misure”

A lanciare un appello a residenti e turisti il vice-ministro della Protezione Civile Nikos Hardalias che ha chiesto che vengano seguite le misure: “Chiediamo ai residenti, ai turisti e agli imprenditori della nostra bellissima isola di seguire fedelmente le misure in modo che la diffusione del virus possa essere rapidamente controllata e Mykonos possa tornare alla normalità”.

Contestualmente ha avvisato che per chi organizzerà feste private con un numero di invitati superiore a 20 le multe saranno salatissime arrivando addirittura agli oltre 200mila euro.

Covid Myknos bandita musica, Green Pass adottato in quasi tutte le attività sociali

Intanto il Governo greco ha introdotto l’obbligo di esibizione del Green Pass in buona parte dei luoghi pubblici. In particolare se ci si reca ad eventi quali ad esempio un concerto o ad una discoteca sarà obbligatorio essere forniti di ceritficazione verde o in alternativa essersi sottoposto ad un tampone entro le 72 ore precedenti.