Covid, impennata di contagi in Francia: +150% di nuovi casi in una settimana

In Francia i nuovi casi di covid sono aumentati del 150% in una settimana. Il Ministro della Salute Véran: "Mai visto una cosa del genere"

Anche la Francia in queste ultime ore sta vivendo delle ore difficili. La curva dei contagi è aumentata di oltre il 150% nel giro di una settimana, mentre sono circa 18mila i nuovi casi rilevati nel giro di 24 ore. Si tratta di una situazione che – ha fatto notare il ministro della salute francese Olivier Véran – non era mai stata vista prima.

Nel frattempo il Paese si sta trovando ad affrontare la difficile questione dell’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi pubblici. Proprio su questo ultimo punto, sarebbe allo studio la possibilità di far cadere l’uso obbligatorio della mascherina. Secondo il ministro francese il possesso del Green Pass implicherebbe già di per sé “la certezza che tutte le persone che entrano nei luoghi pubblici siano completamente vaccinate”.

Covid Francia nuovi casi, Véran: “Una situazione mai vista”

“Ho appena avuto i dati sui contagi delle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri ci sono stati 18mila contagi […] questo equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, nè con il Covid nè con la variante inglese, nè con quella sudafricana nè brasiliana”, così il Ministro della Salute d’oltralpe Olivier Véran che, durante l’assemblea nazionale, ha fatto un bilancio sulla situazione pandemica di queste ultime settimane.

In particolare ha messo in evidenza come solo nella scorsa settimana il numero dei nuovi casi fossero meno di 7000, un aumento che potrebbe essere il preludio di una quarta ondata, come tra l’altro dichiarato dal portavoce del Governo francese Attal.

Covid Francia nuovi casi, l’obiettivo del Governo francese entro la fine di agosto

Il Ministro della salute Véran nel corso dell’assemblea nazionale ha dichiarato che è stato fissato un obiettivo molto ambizioso che dovrà essere raggiunto entro la fine del mese di agosto del 2021.

La copertura vaccinale dovrà infatti raggiungere l’80-85% per chi ha più di 10 anni. Oltre a ciò, si è espresso circa una futura decisione di non far cadere l’obbligo dell’utilizzo della mascherina purchè in possesso di pass vaccinale: “le persone potranno togliere la mascherina, salvo contrordine dei prefetti nei dipartimenti, in relazione alla situazione epidemica” ha dichiarato Véran.

Covid Francia nuovi casi, Sileri: “Dovremmo farlo anche in Italia”

In una recente intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri ha invitato le istituzioni a seguire l’esempio della Francia: “è sicuramente una scelta giusta. Dovremmo farlo anche in Italia, non chieda a me perché ancora non siamo partiti, io a Speranza l’ho detto tante volte”. Ha quindi aggiunto: “Pensiamo alle discoteche se concedessimo ai locali di aprire per i clienti con il Green pass, avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi”.