Un kit contenente un tampone fai da te da poter effettuare a casa, basso costo e facile reperibilità. Questo il nuovo dispositivo medico per Covid-19

Il ministero della Salute ha introdotto un nuovo dispositivo medico, che sarà in vendita a partire dai primi giorni del mese di maggio.

Si tratta di un kit, reperibile e acquistabile in supermercati, negozi e bar, che consentirà di effettuare il tampone in modo rapido e da soli.

Arriva il tampone fai da te

La novità introdotta dal ministero della Salute, riguarda la possibilità di acquistare un kit per effettuare un tampone rapido in modo semplice e a casa, in autonomia.

Il kit sarà disponibile in tutti gli esercizi commerciali che decideranno di venderlo e avrà un costo di circa 6-8 euro.

Questa novità permetterà di incrementare gli strumenti a disposizione, nella lotta contro Covid-19 in Italia e consentirà a tutti di poter fare abitualmente e con estrema semplicità, il tampone rapido per diagnosticare il Covid, senza necessariamente recarsi in farmacia, luogo dove attualmente è possibile effettuare test rapidi.

Il brevetto del tampone fai da te

Il brevetto del prodotto sarebbe di proprietà di una società cinese, la Xiamen Boson Biotech, mentre della distribuzione del kit si occuperà il gruppo Technomed.

Nei giorni scorsi il tampone fai da te è stato inserito dal ministero della Salute all’interno dell’elenco dei dispositivi medici, aspetto che gli consente di essere venduto praticamente ovunque.

Come funzionerà il tampone fai da te?

Il test per l’autodiagnosi del Coronavirus si effettua tramite un tampone nasale, contenuto nel kit, che è in grado di rivelare entro un quarto d’ora l’esito.

Anche se di fatto, è bene saperlo, questo test non ha la stessa percentuale di affidabilità del test molecolare.

Tuttavia, si rivelerà uno strumento molto utile nelle operazioni massicce di screening e per i controlli abituali volti a limitare il contagio da Covid-19, anche tra gli asintomatici.