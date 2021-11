Covid, in Austria nuovo record di ricoveri in terapia intensiva: superati i 600 pazienti

L'Austria nella gestione del Covid è lo stato che se la passa peggio di tutti in Europa. Nonostante il lockdown crescono i dati negativi

Tra gli Stati messi peggio in tutta l’Unione Europea, per quanto riguarda il Covid, troviamo l’Austria. I nostri vicini hanno raggiunto un nuovo record negativo di ricoverati in terapia intensiva, il dato ha superato le 600 unità in tutta la Nazione.

Covid Austria: terapie intensive al collasso

Si apprende tramite l’ANSA, che c’è stato un boom di ricoveri in terapia intensiva in Austria nella giornata odierna, portando il Paese a raggiungere un record assolutamente negativo. Si tratta complessivamente di 619 persone ricoverate in terapia intensiva. Solo oggi si è registrato un aumento di +41 persone.

Covid Austria: il paese è in lockdown

Questo è il dato più alto di tutto l’anno 2021 e l’Austria ha già superato di molto la soglia critica che fa scattare un lockdown nazionale e per tutte le persone, a prescindere da chi è vaccinato e chi no.

Il governo austriaco ha però anticipato questa mossa, mettendo il paese in lockdown già dal 22 novembre 2021.

Covid Austria: il governo le pensa tutte

Oltre al lockdown, a partire da febbraio il governo austrico ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini. Nonostante questo i no vax austriaci non si sono fatti intimidire, scendendo in piazza a protestare. Il tentativo più estremo che vorrebbe proporre il governo per incentivare le persone a vaccinarsi, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe quello di incaricare una commissione di salute pubblica di quantificare l’impatto economico di un «bonus» di 500 euro da elargire ai non vaccinati per convincerli.

Questo sarebbe costato meno di un lockdown.