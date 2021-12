Covid, in Belgio le scuole materne e primarie chiudono una settimana prima per contenere i contagi

ll Belgio dispone un nuovo protocollo per le scuole: le materne e le primarie chiuderanno una settimana prima, le superiore in Dad al 50%.

La pandemia da covid sta colpendo molto duramente in questa quarta ondata i paesi del Nord Europa che cercando in qualche modo di placcare l’offensiva con nuove misure di contemineto. Tra questi c’è il Belgio dove il governo ha optato per la chiusura anticipata delle scuole materne e primarie, dal 27 al 20 dicembre.

Covid, arriva la stretta sulle scuole in Belgio

Si tratta di una misura preventiva per evitare che i bambini possano contagiarsi a scuola e, a loro volta, diffondere il virus in famiglia proprio durante i giorni più classici delle vacanze di Natale.

Belgio, nuovo protocollo covid nelle scuole

Oltre alla chiusura anticipata, il governo belga guidato da Alexander De Croo – lo stesso che ha definito questa ondata come “molto più pesante del previsto” – ha deciso anche che la mascherina sarà obbligatoria in classe per i tutti gli studenti a partire dai sei anni d’età.

In Belgio per il covid nuova stretta sulle scuole

Per quanto riguarda le scuole superiori è stato disposta una struttura ibrida, con i corsi che si terrano al 50% in presenza e al 50% da remoto. La misura è prevista al momento fino all’inzio delle vacanze natalizie.