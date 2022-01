Covid in Brasile, cancellato il Carnevale di Rio 2022: troppi contagi

Per il secondo anno consecutivo è stato cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro a causa dell'emergenza Covid. Lo ha annunciato il sindaco Eduardo Paes.

L’emergenza coronavirus continua a fare paura in Brasile, che si classifica come secondo Paese al mondo (dopo gli Usa) per numero di vittime causate dalla pandemia. In Brasile sono stati registrati oltre 22 milioni di contagi e circa 618mila morti.

Al momento circa il 70% della popolazione è pienamente vaccinato, ma i contagi appaiono in rialzo, complice anche la diffusione della variante Omicron, per la quale si rivela fondamentale la terza dose. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, è stato cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro.

Brasile, cancellato il Carnevale di Rio per la pandemia

Nonostante le assurde dichiarazioni pronunciate dal presidente Bolsonaro, che non sarebbe intenzionato a vaccinare la figlia, l’emergenza sanitaria continua a dilagare in Brasile, dove i contagi sono in aumento.

Vista la situazione preoccupante del Paese, Eduardo Paes, sindaco di Rio de Janeiro, ha annunciato che il famoso Carnevale sarà annullato. La decisione è stata presa dopo l’incontro avuto con i rappresentanti dei gruppi che organizzano l’evento.

Brasile, cancellato il Carnevale di Rio: l’annuncio del sindaco

Secondo il sindaco Paes non è pensabile organizzare l’evento, considerando i casi in aumento e le vigenti restrizioni anti contagio.

In una diretta sui suoi social, infatti, ha comunicato: “Il carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”.

Per il mondo non ci sono cambiamenti che coinvolgono le parate carnevalesche di febbraio e marzo al Sambodromo.

Brasile, cancellato il Carnevale di Rio: i precedenti

Nel 2020, l’ultimo Carnevale organizzato, si stima che alle parate di strada che durano giorni ci siano state 7 milioni di persone.

L’arrivo della variante Omicron e i maggiori assembramenti in occasione di Natale e Capodanno sta apportando un aumento dei positivi a Rio. I nuovi casi di Covid sono passati da 21 il 14 dicembre a 458 due settimane dopo.