Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha firmato un'ordinanza per obbligare ai controlli in aeroporto tutti coloro che tornano dall'estero

Tutti coloro che rientreranno in Campania dopo una vacanza all’estero, dovranno obbligatoriamente sottoporsi a tutti i dovuti controlli negli aeroporti. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, è pronto a firmare l’ordinanza.

Covid in Campania, la nuova ordinanza di De Luca per chi torna dall’estero

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, si prepara ad un’ordinanza anti-Covid per controlli sulle persone che arrivano in aeroporto dall’estero, pensata per coloro che faranno le vacanze in altri Paesi. Lo ha annunciato il governatore ad Ischia, alla presentazione di un progetto per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli.

“Probabilmente dovremo fare un’ordinanza per obbligare a fare i controlli negli aeroporti di tutti quelli che vengono dall’estero a fine agosto, altrimenti noi avremo mesi di settembre e ottobre estremamente pesanti. Noi ci aspettiamo per fine luglio di raggiungere il plateau, la soglia di stabilizzazione dei contagi, ma già siamo preoccupati per quelli che torneranno in Italia dopo essere andati in ferie in altre parti del mondo. La Campania è una delle regioni italiane col maggior incremento di contagi in senso stretto, di incidenza (rapporto contagi/tamponi effettuati) e di persone in isolamento domiciliare.

Stanno crescendo in fretta anche i tassi di occupazione ospedalieri, terapie intensive e degenze ordinarie che è poi il dato più preoccupante. Chiedo di essere prudenti di mantenere la mascherina. È evidente che non possiamo chiudere l’Italia, siamo tutti stanchi, stremati e abbiamo bisogno di rilanciare l’economia, ma questo richiede un grande senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, altrimenti davvero ci facciamo male” ha dichiarato.

L’attacco di De Luca a Speranza

“Io sono fra quelli che ritengono che in Italia il ministero della Salute sia virtuale, non esiste. Qualcuno di voi ha capito che diavolo dobbiamo fare per la quarta dose? Chi la deve fare, è obbligatoria, non è obbligatoria? Una meraviglia, dilettanti allo sbaraglio” ha dichiarato De Luca, attaccando il ministro della Salute Roberto Speranza. “Per come stavamo e stiamo combinati in Campania, noi abbiamo fatto un miracolo, perché ancora oggi con 10mila dipendenti in meno siamo la regione d’Italia che ha la percentuale più bassa di decessi per Covid.

Ricordo che la Regione Campania è penalizzata ogni anno di 220 milioni di euro e che è l’ultima d’Italia nel trasferimento di risorse del piano sanitario nazionale. I cittadini campani hanno diritto ad avere gli stessi diritti che hanno i cittadini italiani del Centro-Nord, nulla di più ma anche nulla di meno” ha aggiunto il governatore.