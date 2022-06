Covid in Campania, nuova ordinanza di De Luca: mascherine obbligatorie anche in bar e negozi  

La nuova ordinanza del presidente De Luca: mascherine obbligatorie per il personale e gli utenti negli uffici della Regione Campania ma non solo

Covid in Campania, ci saranno regole a sé con la nuova ordinanza di Vicenzo De Luca e mascherine obbligatorie anche in bar e negozi. Confermata la linea dura del governatore della Regione che teme una impennata dei contagi da coronavirus e che tanto per cominciare fino al 30 giugno mantiene l’obbligo per il personale e gli utenti, dell’uso delle mascherine negli uffici della Regione Campania.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie resteranno un obbligo anche in altri casi.

La nuova ordinanza di De Luca sulle mascherine

Dove? In Campania vigerà su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale. Poi anche su treni con passeggeri, sugli autobus “adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata”. Ma non è finita: obbligo anche per “autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale”.

Tutti i luoghi dove l’obbligo permane

Idem “per utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite”. E sui luoghi di lavoro? Certo che si, lì “e negli ambienti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, e nelle attività produttive, industriali e commerciali come ad esempio bar, ristoranti, negozi ed attività commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”.