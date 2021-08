Covid in Cina, 96 casi nelle ultime 24 ore: picco da gennaio

La situazione Covid in Cina diventa ogni giorno più preoccupante. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 96 casi, mai così tanti da gennaio.

La situazione Covid in Cina diventa ogni giorno più preoccupante. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 96 casi, mai così tanti da gennaio. Il Paese è sempre più preoccupato, soprattutto per la diffusione della variante Delta.

Covid in Cina: 96 casi nelle ultime 24 ore

La Cina nelle ultime 24 ore ha registrato 96 casi di Covid, 71 dei quali sviluppati localmente. Si tratta del numero di contagi più alti dallo scorso gennaio, con un lieve aumento rispetto ai 90 contagi della giornata precedente. L’epicentro della nuova ondata di pandemia è la provincia orientale del Jiangsu, dove si trova Nanchino, con quasi la metà dei nuovi casi, mentre lo Hunan, altra area particolarmente colpita, conta 15 casi accertati.

I dati riguardano l’ultimo aggiornamento della Commissione nazionale per la sanità cinese. La variante Delta sta preoccupando anche Wuhan, prima città in cui si è manifestato il Covid, che ieri ha registrato altri nove casi di contagio. Le autorità hanno ordinato il tampone per tutti gli undici milioni di abitanti e imposto i primi lockdown dalla fine dell’isolamento ad aprile 2020. Ai casi accertati si sono aggiunti altri 15 contagi asintomatici.

Covid in Cina, situazione preoccupante: allarme anche in Thailandia

La situazione della Cina è sempre più preoccupante. Dall’inizio della pandemia, i casi accertati sono stati 93.289, mentre il numero dei decessi rimane 4.636. Anche in Thailandia i contagi stanno salendo. Il bilancio record parla di 20.200 nuovi casi e 188 morti. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 20.200 nuovi casi di Covi e 188 decessi, un bilancio che aumenta il rischio di nuove restrizioni per limitare la diffusione delle infezioni.

In Thailandia, dall’inizio della pandemia, il numero totale dei contagi è salito a 672.385, come riferito dall’agenzia Reuters. I decessi legati al Covid in totale sono 5.503, secondo i dati del ministero della Sanità locale.

Covid in Cina, situazione preoccupante: allarme anche in Brasile e Messico

La situazione Covid in Cina sta destando particolare preoccupazione e il Paese ha già avviato dei nuovi lockdown. La situazione, però, risulta allarmante anche in Brasile e in Messico. In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati confermati 32.316 casi di Covid e 1.209 vittime, secondo i dati del ministero della Sanità. Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia è di 19.985.817, con 558.432 vittime. Mentre le vaccinazioni aumentano, diminuiscono le morti giornaliere, che sono un terzo rispetto a quelle di aprile. In Messico nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.911 nuovi casi di Covid, con 657 decessi. Il bilancio è di 2.880.409 contagi e 251.936 vittime. Si tratta del quarto Paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid.