Covid: in Cina oltre mille casi per 3 giorni consecutivi, milioni in lockdown

Pechino, 28 ott. (Adnkronos Salute) – Milioni di persone sono state messe in lockdown in Cina dopo che, da 3 giorni consecutivi, sono stati registrati oltre mille contagi Covid al giorno. Anche nel distretto di Wuhan, dove è stato registrato il primo caso di coronavirus Sars-CoV-2 nel 2019, è stato imposto di restare in casa almeno fino al 30 ottobre.

A Wuhan sono state riportate fino a 25 nuove infezioni al giorno questa settimana, con più di 200 casi nelle ultime 2 settimane. In lockdown anche la città di Zhengzhou, sede del più grande stabilimento di produzione di iPhone del mondo. La Bbc spiega che a Zhengzhou un "piccolo numero di dipendenti" di Foxconn, uno dei principali produttori di Apple, è stato "colpito dalla pandemia". Ai dipendenti in quarantena sono fornite "forniture materiali, comfort psicologico e reattività feedback".

Prosegue quindi quella che il presidente cinese Xi Jinping ha definito la politica zero-Covid, chiamandola una "guerra popolare per fermare la diffusione del virus".