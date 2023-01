Covid in Cina, riaperti i confini dopo tre anni: tolta la quarantena per chi entra nel Paese

Covid in Cina, riaperti i confini dopo tre anni: tolta la quarantena per chi ...

Dopo tre anni di politica Zero Covid e nel momento in cui i focolai nel Paese stanno aumentando, la CIna ha tolto la quarantena per i viaggiatori

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, il governo cinese ha deciso di porre fine alla famigerata politica Zero Covid che l’aveva accompagnata negli ultimi tre anni.

Nel frattempo, però, i casi di Coronavirus nel Paese sono tornati a salire in maniera vertiginosa.

La Cina ha riaperto i confini dopo 3 anni di Covid

Xi Jinping ha allentato la presa sui cittadini cinesi, eliminando dopo quasi tre anni la politica Zero Covid, iniziata nei primi mesi del 2020. Ad incidere molto su questa situazione, sono state soprattutto le tante proteste dei cinesi delle scorse settimane. Con la fine di questa politica, anche i confini del Paese sono stati riaperti: non sarà più necessaria la quarantena per coloro che arrivano in Cina dall’estero.

I casi positivi in Cina: cosa sta succedendo

Proprio contestualmente con questa decisione del presidente cinese, però, nel Paese i casi di positività Covid sono tornati a salire vertiginosamente. I numeri che arrivano dalla Cina non preoccupano solo Pechino, ma anche gli Stati esteri, con l’Unione Europea, per esempio, che ha pensato di inserire i tamponi antigenici per coloro che sbarcano negli aeroporti dal Paese.