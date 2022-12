Covid, in Cina torna l'emergenza: "Si rischia il milione di morti"

Covid, in Cina torna l'emergenza: "Si rischia il milione di morti"

Covid, in Cina torna l'emergenza: "Si rischia il milione di morti"

In Cina l'aumento dei contagi Covid potrebbe arrivare a causare oltre 1 milione di morti. Tutti i dettagli sulla questione.

Le istituzioni cinesi hanno deciso di introdurre una campagna sanitaria più mirata e una linea di difesa comunitaria a causa dell’aumento di Contagi da Covid in tutto il paese.

I contagi Covid in aumento in Cina

L’esplosione dei contagi da Covid in Cina (con oltre 250 milioni di casi in più a partire dai primi 20 giorni di dicembre) ha spinto le autorità e il presidente Xi Ping a lanciare una nuova campagna per prevenire l’innalzamento della curva dei contagi (che, secondo alcune stime, potrebbe arrivare a causare oltre 1 milione di morti).

La Cina ha fatto parlare di sé in tutto il mondo a causa della strategia zero Covid in larga parte adottata fino agli ultimi mesi (e che è stata ostacolata anche da numerosi cittadini a causa delle misure anti-pandemiche assolutamente rigide).

L’inversione di rotta fatta solo nelle ultime settimane dai vertici al potere ha portato a un innalzamento dei contagi, ma le proteste dovute alle misure anti-Covid avrebbero rischiato di mettere a serio rischio lo stesso regime.

Con l’arrivo del nuovo anno sembra che la Cina punti a un ritorno alla normalità e a rilanciare l’economia del paese (in forte rallentamento a causa della pandemia e di quanto accaduto a causa di essa).

L’innalzamento della curva dei contagi starebbe avendo però un grave impatto sulle strutture sanitarie cinesi (ormai al collasso) e sull’intera economia del paese. Il Giappone ha introdotto l’obbligo di tampone per chiunque arrivi da Pechino e nel frattempo sembra che le autorità siano in difficoltà nel gestire la situazione (che, con l’arrivo di gennaio e del capodanno Cinese, potrebbe deflagare in un ulteriore aumento dei contagi e del numero delle proteste).