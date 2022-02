Covid, in Europa diminuiscono i decessi, ma l’Italia è seconda: il rapporto dell’Oms

Il numero delle vittime legate al covid in Europa è sceso, ma l'Italia è seconda dietro alla Russia. Questo è quanto emerge dal report dell'Oms.

In Europa diminuiscono i decessi Iegati al Covid-19, ma l’Italia è seconda dietro solo alla Russia. Questo è quanto emerge dal report settimanale stilato dall’Oms. In particolare nel vecchio continente sono state registrate 24.000 nuove vittime ossia il 5% in meno rispetto al monitoraggio precedente.

Covid, il report settimanale dell’Oms: l’Italia è seconda per numero di vittime

Secondo il monitoraggio dell’Organizzazione mondiale della sanità la “maglia nera” spetta alla Russia dove il numero di nuovi morti rilevati è di 5.252 contro i 2.024 dell’Italia. In linea generale, in Europa sono stati registrati oltre 7,2 milioni di nuovi casi segnando un -26% rispetto ai sette giorni precedenti. Un solo Paese, in particolare, ha fatto registrare su questo fronte un aumento supriore al 20% ossia l’Islanda dove, nell’ultima settimana sono stati rilevati 17.293 nuovi casi segnando un +30%.

Infine nel periodo tra il 14 e il 20 febbraio, sono stati oltre 12 milioni i nuovi casi a livello globale.

Il bilancio nazionale di mercoledì 23 febbraio

Per ciò che riguarda il nostro Paese, nel bilancio diramato dal ministero della Salute di mercoledì 23 febbraio sono stati registrati 49.040 nuovi casi. Le vittime sono invece 252, mentre i guariti sono 119.280. Calano i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva segnando rispettivamente -549 e – 10.

Infine il tasso positività rilevato è del 10,2% con un +0,3% rispetto al monitoraggio delle 24 ore precedenti. Il totale dei tamponi effettuati è 479.447, mentre sono state 133.468.339 le dosi di vaccino somministrate.