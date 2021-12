Covid in Francia, il ministro della Salute: “100mila contagi al giorno entro fine mese”

"Supereremo probabilmente i 100.000 contagi al giorno entro fine mese", ha detto chiaramente il ministro della Salute francese, Olivier Véran.

Resta alta la soglia d’allerta in tutta Europa, dove la quarta ondata di Covid-19 fa sentire i suoi effetti, complice anche l’alta contagiosità della variante Omicron. La curva epidemiologica è in rialzo, con situazioni critiche in diversi Paesi dell’Est, ma anche in Olanda, Austria e Germania.

Preoccupante la situazione nel Regno Unito, dove è corsa ai vaccini. In Spagna, con quasi 50mila positivi in 24 ore, si registra un nuovo boom di contagi dopo settimane sotto controllo. A fare paura è anche la Francia: a lanciare l’allarme è il ministro della Salute, Oliver Véran.

Con 72.832 nuovi contagi preoccupa l’andamento in Francia, dove il Covid continua a circolare e cresce la sua incidenza.

Intanto, alla vigilia delle festività natalizie, nelle strade di Parigi si segnalano lunghe code davanti alle farmacie e ai laboratori di analisi per i test anti-Covid.

A raccomandare prudenza e a temere un ulteriore incremento dei contagi è il ministro della salute francese.

Intervistato da BFMTV-RMC, il ministro Véran ha dichiarato: “Supereremo probabilmente i 100.000 contagi al giorno entro fine mese”.

A preoccupare, in particolare, è la variante Omicron, che si diffonde facilmente e comincia a registrare un alto livello di propagazione.

Il ministro della Salute francese non nasconde i timori legati alla nuova mutazione del Covid, ma a lanciare un allarme in merito è anche l’Oms, che parla di una “nuova tempesta”.

Infatti, si prevede che “Omicron possa diventare dominante nell’intero territorio“.