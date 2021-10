Covid, in Germania cresce l’incidenza: per i medici è una “situazione critica”

Covid, in Germania cresce l’incidenza: i medici: "Situazione critica, se il trend continuerà tra due settimane avremo 3mila persone in terapia intensiva”

In Germania cresce l’incidenza del Covid e per i medici quella che si prefigura sarebbe una “situazione critica”. Sono i dati diffusi dal bollettino del Robert Koch Institut che confermano la recrudescenza dell’epidemia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.037 nuovi casi.

Attenzione, sono più di 5mila casi in più rispetto a una settimana fa, dato che erano 17.015.

E i decessi? 126, a fronte dei 92 di mercoledì scorso. Ma i dati che fanno preoccupare i medici dopo mesi di misure sono quelli sulle ospedalizzazioni. Nella giornata del 27 ottobre c’erano 2,95 pazienti ricoverati in terapia intensiva su 100mila abitanti, mentre lunedì erano 2,77.

Si è tuttavia molto lontani dai numeri record di dicembre 2021, quando 15,5 persone su 100mila erano affette da covid severo.

Cresce anche l’incidenza settimanale dei contagi, attestata a quota 130 casi ogni 100mila abitanti mentre sette giorni fa era di 85 casi ogni 100mila abitanti. Un quadro epidemiologico che peggiora ma che non è ancora allarmante dunque.

La preoccupazione è che l’incedere dell’inverno peggiori ulteriormente le cose.

Il dottor Gass teme che se cresce il dato di incidenza in Germania si potrebbe arrivare a 3mila ricoveri severi

I vertici della sanità tedesca, per mezzo dell’Associazione Ospedaliera Tedesca, hanno fatto sapere che sicuramente “aumenterà la pressione sulle strutture sanitarie, in particolar modo sulle unità di terapia intensiva”. Lo ha ribadito il direttore generale Gerald Gass “Siamo in una situazione pandemica critica, se questo trend continuerà tra un paio di settimane avremo 3mila persone in terapia intensiva”.