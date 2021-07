Covid, in Germania è iniziata la quarta ondata della pandemia: lo afferma il Robert Kock Institut

In Germania è iniziata la quarta ondata della pandemia. Lo ha riferito Lothar Wieler, il presidente dell'istituto di salute pubblica tedesco.

Quarta ondata Covid in Germania: nuove restrizioni in arrivo

Lothar Wieler, presidente dell’istituto di salute pubblica Robert Koch Institut, organizzazione per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel Paese tedesco, ha dichiarato che in Germania è iniziata la quarta ondata. L’esperto ha confermato che è arrivata una nuova ondata di contagi, durante una video- conferenza con Helge Braun, ministro a capo dell’Ufficio di Cancelleria, e con i responsabili delle Cancellerie dei 16 laender tedeschi. Il 10 agosto verrà presa una decisione ufficiale sulle nuove strategie da adottare per riuscire a contrastare i nuovi casi di Covid.

Quel giorno si svolgerà una nuova conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri-presidenti degli stessi laender.

Quarta ondata Covid in Germania: l’incidenza del virus

In Germania, come confermato dai dati delle autorità sanitarie, l’incidenza del virus è in aumento da circa tre settimane. Gli esperti sono preoccupati anche per il numero di ospedalizzazioni, che continua ad aumentare da 14 giorni. “L’incidenza è ancora il fattore più indicativo sulla dinamica dei contagi” hanno spiegato dal Robert Koch Institut, anche se i ministri dei laender hanno molto discusso su questo argomento.

“Un alto numero di vaccinati con una sola dose non è sufficiente a tenere sotto controllo la quarta ondata” è stato spiegato alla video-conferenza tra Wieler e l’Ufficio di Cancelleria. Gli esperti hanno confermato che servono distanziamento sociale e riduzione della mobilità.

Quarta ondata Covid in Germania: un test

“Il governo ci ha assicurato che da adesso all’1 agosto proverà di tutto per introdurre un obbligo di test anti-Covid, non solo per chi viaggia in aereo ma anche per chi arriva in auto o con il treno” ha dichiarato Markus Soeder, ministro-presidente della Baviera, durante un’intervista in televisione.

Il governo tedesco ha valutato l’introduzione di questo obbligo per i primi di settembre, ma il politico è convinto che sia una data completamente sbagliata “perchè le vacanze sarebbero già finite“. L’obbligo di test, fino ad ora, è previsto solo per coloro che non sono vaccinati o guariti e viene da una zona che è a rischio Covid.