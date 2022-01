Covid, in India prime vaccinazioni booster per sanitari e over 60

Nuova Delhi, 10 gen. (askanews) – L’India ha avviato la campagna di vaccinazione booster contro il Covid-19 per anziani e sanitari in prima linea, mentre il Paese conosce una recrudescenza del numero dei contagi legato alla variante omicron.

“Qui stiamo vaccinando contro il Covid-19. Abbiamo iniziato con le terze dosi per il personale medico e il personale sanitario e per i beneficiari di oltre 60 anni”, spiega la dottoressa Sheetal Vaishnav in una clinica di Nuova Delhi.

“Finora non mi è accaduto niente (con le precedenti vaccinazioni). È stato benefico. Sono contento di avere fatto il richiamo oggi”, afferma Sunil, dipendente di un centro sanitario.

“Il mio consiglio è che ogni persona, ogni cittadino in ogni paese del mondo dovrebbe farsi vaccinare”, dichiara Vardhaman Jain, chirurgo ortopedico.

Nelle ultime 24 ore in India sono state registrati circa 180.000 nuovi contagi, con un aumento di casi sei volte tanto in confronto alla settimana precedente.

Nel momento peggiore della pandemia, a maggio scorso, l’India, che conta circa 1,3 miliardi di abitanti, registrava più di 400.000 nuovi casi giornalieri e 400 decessi al giorno.

Questa volta, il paese sembra meglio preparato a gestire l’ondata pandemica in confronto alla primavera scorsa. Da allora sono state somministrate circa 1,5 miliardi di dosi di vaccino e circa due terzi della popolazione ha ricevuto due dosi, secondo i dati governativi. Dalla settimana scorsa i bambini con più di 15 anni hanno avuto accesso alla vaccinazione.

Numerose grandi città, tra cui la capitale Nuova Delhi, tuttavia impongono un coprifuoco notturno e restrizioni agli assembramenti pubblici.

Il vicino Nepal, alle prese con un aumento dei contagi, ha chiuso le scuole fino a fine gennaio e ha ridotto gli assembramenti a 25 persone. In quarantena anche il primo ministro nepalese, Sher Bahadur Deuba, 75 anni, dopo che alcuni alti responsabili politici hanno contratto il virus.