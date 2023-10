Covid: in Italia 41.626 casi (-5,7%) e 161 decessi (+17,5) nell'ultima settimana

Covid: in Italia 41.626 casi (-5,7%) e 161 decessi (+17,5) nell'ultima s...

Covid: in Italia 41.626 casi (-5,7%) e 161 decessi (+17,5) nell'ultima s...

Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Casi di Covid in calo e decessi in aumento in Italia. Nella settimana 5-11 ottobre si registrano 41.626 nuovi casi positivi con una variazione di -5,7% rispetto alla settimana precedente (quando i contagi erano 44.139). Sono invece 161 i morti, con una variazione d...