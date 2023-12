Covid: in Italia 59.498 casi e 307 morti nell'ultima settimana, +14% e +5,5%

Covid: in Italia 59.498 casi e 307 morti nell'ultima settimana, +14% e +...

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Ancora in crescita tutti i dati Covid-19 in Italia. Nella settimana 30 novembre-6 dicembre si registrano 59.498 nuovi casi positivi, con una variazione di +14,% rispetto alla settimana precedente (52.177), e 307 morti, il 5,5% in più rispetto alla settimana p...