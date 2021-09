Milano, 27 set. (Adnkronos) – In Lombardia i nuovi casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore sono 136, lo 0,9% dei 14.562 tamponi processati, mentre le vittime del virus sono 4. I guariti e i dimessi sono 122, gli attualmente positivi 10.863.

I pazienti Covid in terapia intensiva sono 62, uno in più di ieri, a fronte di 6 nuovi ingressi. Negli altri reparti degli ospedali della regione ci sono 389 ricoverati con sintomi, dieci in più di ieri.