Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Sono 14.989 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 125 i decessi, facendo così salire a 37.416 il totale delle vittime da inizio pandemia. Lo rende noto Regione Lombardia.

I tamponi effettuati sono 145.872, con un rapporto test/positivi che si attesta al 10,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 218 (-11) mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 2.899 (-71).