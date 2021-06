Milano, 7 giu. (Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 12.697 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sono 142 i nuovi casi positivi (1,1%). E' quanto emerge dal bollettino diffuso dalla regione Lombardia.

I pazienti guariti/dimessi ammontano complessivamente a 783.492 unità (+216), di cui 2.103 dimessi e 781.389 guariti.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 167, quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 799 (-34). Sei i decessi, che portano il totale a 33.675.