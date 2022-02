Milano, 1 feb. (Adnkronos) – Sono 19.389 i nuovi positivi al Covid in Lombardia registrati oggi (8,3%) su 231.218 tamponi effettuati. I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia mostrano in terapia intensiva 235 persone (-16); ricoverati non in terapia intensiva 3.044 (+28) e 57 decessi che fanno salire il totale a 37.241.