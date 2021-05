Covid: in Lombardia 4,3 mln somministrazioni, copertura 60-69enni sale al 61%

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – L'ultimo aggiornamento sul numero delle vaccinazioni in Lombardia contro il Covid19 vede il totale delle somministrazioni salire a 4,3 milioni, di cui 3,1 milioni di prime dosi. Negli over 80, la percentuale di vaccinati sulla popolazione sale al 95,2%; siamo invece all'81,2% per quanto riguarda i 70enni e al 61,2% tra coloro che hanno tra 60 e 69 anni.

L'ultima percentuale sale al 75% se si considerano solo le adesioni alla campagna e non il target della popolazione. Per quanto concerne i 50enni, la percentuale di vaccinati almeno con una dose sulla popolazione è al 22% circa.