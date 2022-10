Covid: in Lombardia 6.173 nuovi casi, aumentano i decessi (+26)

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 36.623 tamponi effettuati, sono 6.173 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività che si attesta al 16,8%. Lo rileva il bollettino diffuso da Regione Lombardia.

Tra i principali dati di oggi, il bollettino evidenzia un lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, 23 quelli registrati da, pari a un caso in più di ieri e un deciso calo, invece, negli altri reparti: 1.108 quelli riscontrati, 47 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Aumentano i decessi, 26 quelli in più di ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 43.038.

A livello provinciale, i nuovi casi sono 1.849 a Milano, 700 dei quali a Milano città; 512 quelli registrati a Bergamo, 685 a Brescia, 410 a Como, 258 a Cremona, 222 a Lecco, 161 a Lodi, 287 a Mantova, 535 a Monza e Brianza, 341 a Pavia, 118 a Sondrio e 654 a Varese.