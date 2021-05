(Adnkronos) – I tamponi processati sono stati 42.222 nelle ultime 24 ore e dei 666 positivi 52 lo sono debolmente. I guariti (o dimessi) sono 1.730 e portano gli attualmente positivi in Lombardia a quota 33.449 (-1.079).

In terapia intensiva c'è un paziente in più, per un totale di 273 posti letto occupati (+1). I pazienti Covid negli altri reparti scendono a 1.369 (-84).