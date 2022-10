Covid: in Lombardia 9.124 nuovi casi, tasso di positività sale al 22,5%

Milano, 6 ott.(Adnkronos) – In Lombardia, a fronte di 40.423 tamponi effettuati, sono 9.124 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione Lombardia. Il tasso di positività sale al 22,5%.

Tra i principali dati di oggi, emerge il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 13, pari a due in meno di ieri; i ricoverati non in terapia intensiva invece aumentano: sono 817, pari a 31 in più di ieri; i decessi sono 16, che portano il totale da inizio pandemia a 42.610.

A livello provinciale, Milano conta 2.359 nuovi casi, di cui 913 a Milano città; Bergamo ne registra 876, Brescia 1.282, Como 787, Cremona 287, Lecco 379, Lodi 199, Mantova 328, Monza e Brianza 847, Pavia 432, Sondrio 291 e Varese 849.