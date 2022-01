Covid, in Polonia oggi superati i 100 mila morti dall'inizio della pandemia. Crescono i contagi e la paura nel Paese.

Covid, in Polonia oggi superati i 100 mila morti dall’inizio della pandemia. Il triste record polacco viene diffuso direttamente dal governo con una dichiarazione: “È un altro giorno triste, lo è particolarmente perché abbiamo superato la soglia dei 100.000 morti”.

Sono morte più di 100 mila persone in Polonia dall’inizio della pandemia Covid, il virus spezza vite e i contagi continuano a crescere, colpa anche della maggiormente infettiva variante Omicron. Il tasso di mortalità in questo Paese diventa quindi uno tra i più alti al mondo secondo il World in Data project dell’Università di Oxford.

Il ministro polacco della Salute Adam Niedzielski, intervistato dal canale televisivo TVN24, si è detto profondamente rattristato dall’amara notizia e ha affermato che altre 493 persone sono morte a causa del Covid.

Il bilancio ufficiale dei morti per Covid in Polonia, ad oggi, è quindi 100.254 decessi. Secondo quanto diffuso dal ministro Niedzielski, sono circa 18 mila i cittadini polacchi attualmente ospedalizzati per colpa del virus.

Covid in Polonia, nonostante i morti ad oggi pochi vaccinati

Il Paese è restio alla vaccinazione, nonostante il grande numero di contagi da Covid e i morti registrati. Solo il 55,8% della popolazione risulta completamente vaccinata, rispetto al 68,7% dell’intera Unione Europea la Polonia ha la più bassa percentuale di doppiamente vaccinati.