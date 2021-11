Palermo, 17 nov. (Adnkronos) – Sono 491 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi in Sicilia su 26.376 tamponi processati. Nell'isola sono 407 i pazienti dimessi o guariti e 7 i decessi. In totale, gli attuali positivi sono 9.613 – 77 in più rispetto a ieri – e di questi 351 sono ricoverati, 43 in terapia intensiva (con due nuovi ingressi oggi) e 9.219 sono in isolamento domiciliare.