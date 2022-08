Covid, in Sicilia cala il numero dei contagi. Aumenta però il tasso di positività

In Sicilia i casi di Covid sono in diminuzione, pur crescendo il tasso di positività per via del numero di tamponi più basso.

In Sicilia si sta riscontrando in queste ultime ore un calo dei contagi importante. Dai 3737 nuovi casi delle 24 ore precedenti, si è arrivati ai 2189 di oggi, mercoledì 10 agosto 2022. Non è così invece per il tasso di positività che è leggermente in rialzo: dal 16% è passato infatti al 16,2%.

Netto calo infine dei tamponi effettuati: nella giornata di martedì 9 agosto ne sono stati somministrati 20.870 contro i 13.513 odierni.

Covid Sicilia, quali sono le province con più contagi

Le province nelle quali è stato registrato il maggior numero di contagi sono Catania con 469 nuovi casi, Messina (433) e Palermo con 387. Seguono Trapani e Agrigento dove sono stati rilevati rispettivamente 234 e 219 nuovi casi, Siracusa (159) e Ragusa (149).

Chiudono Caltanissetta (95) ed Enna (44). Va segnalato per ciò che riguarda i ricoveri, il calo è stato riscontrato anche in area media dove i ricoveri hanno fatto segnare un -29. Non è così invece in terapia intensiva dove sono due in più rispetto alle 24 ore successive.

Il bilancio a livello nazionale

Guardando invece alla curva dei contagi su scala nazionale si segnala che i nuovi contagi rilevati in data odierna sono diecimila in meno circa (31.703 casi). I decessi invece sono stati 145 mentre le persone guarite sono state in tutto 80.051. Lieve calo dei ricoveri in terapia intensiva (-10), mentre sono stati 224 quelli in meno in area medica. I tamponi processati sono stati 201.509. Infine il tasso di positività è sceso dello 0,1% passando al 15,7%.