Covid, in Veneto nuovi contagi raddoppiati rispetto al giorno prima

Contagi covid raddoppiati in Veneto in sole 24 ore: sono 883 i nuovi positivi, in crescita anche i ricoveri.

Il covid ha ripreso a circolare in maniera massiccia in Veneto dove i nuovi contagi sono raddoppiati in sole 24 ore. A riferirlo è il monitoraggio regionale della pandemia che parla di 883 nuovi positivi nella giornata di ieri, 8 novembre, mentre il giorno prima erano stati 432.

Sempre dal bollettino del Veneto dell’8 novembre si apprende che le vittime in 24 ore sono state 7 e che anche la situazione negli ospedali tende a peggiorare, seppur con numeri ancora sotto controllo.

I ricoverati in area non critica sono 261, ovvero +4 rispetto alle 24 ore precedenti, mentre quelli in terapia intensiva sono 58, in aumento di 6 unità in un giorno. Cresce dunque l’apprensione da parte dell’amministrazione regionale nei confronti di una situazione che si intende arenare sul nascere, prima che sia troppo tardi.

Dall’inizio della pandemia in Veneto i casi totali covid sono stati 486.261, mentre i decessi risultano pari a 11.856. Le persone attualmente positive sono invece 13.170.