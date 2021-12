Covid, in Veneto quasi 2700 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

In Veneto i contagi covid tornano a salire: 2656 nelle ultime 24 ore con la zona gialla che sembra ormai inevitabile.

La quarta ondata della pandemia da covid-19 in Europa sta al momento risparmiando l’Italia, anche se i dati delle ultime settimane indicano una crescita costante e delle profonde differenze tra territori. Nelle ultime 24 ore a preoccupare particolarmente è il Veneto, Regione che ha fatto registrare quasi 2700 nuovi contagi (2656 nello specifico).

Gli attualemnte positivi sono 32107. In lieve crescita anche il numero dei morti, 14 in un giorno, ovvero +4 rispetto alle 24 ore precedenti.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto i ricoverati covid in area non critica sono attualemente 568, ovvero +15, mentre in terapia intensiva sono 108, +3. L’incidenza, anch’essa in crescita, è del 2,76% a fronte di 96.040 tamponi analizzati divisi in 26.044 molecolari e 69.996 antigenici.

Nei singoli territori della Regione Veneto a trainare questa nuova crescita dei contagi è Padova con 663 casi e quasi 6944 persone in quarantena. Seguono Treviso con 590 positivi, Venezia con 467 contagi, Vicenza con 446 persone risultate positive. E ancora Verona, 298, Belluno, 86, Rovigo, 80.

Per quanto riguarda la vaccinazione, in Veneto l’84,1% della popolazione over 12 vaccinabile ha effettuato due cicli, mentre è pari all’11,5% quella che ha ricevuto la terza dose. Nelle ultime 24 ore i booster somministrati nella Regione sono stati 29852. Le prime dosi, invece, 2436.