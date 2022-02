Covid, in Veneto scattano le nuove regole scolastiche

Sono entrate in vigore il 7 febbraio le nuove regole anti-Covid, che rendono più semplici le procedure a scuola. Vediamo nel dettaglio in Veneto.

Da ieri, 7 febbraio 2022, sono entrate in vigore le nuove regole anti-Covid, introdotte dall’ultimo decreto legge. Tali nuove regole non solo rendono illimitata la durata del Green pass per chi ha assunto le tre dosi del vaccino, bensì semplificano anche le procedure al’interno delle scuole. Ma vediamo meglio nel Veneto cosa cambia.

Scuola e Covid in Veneto: le nuove regole per il nido e per la materna

Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, sia Nido che materna, laddove ci fosse dei positivi, fino a quattro bimbi colpiti dal Covid in una stessa sezione è possibile restare in classe. Tuttavia, per le maestre e il resto del personale scatta l’obbligo di usare la mascherina Ffp2 per dieci giorni. Invece, dal quinto caso in poi l’attività viene sospesa, anche se i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni vanno in autosorveglianza per 5 giorni, al termine dei quali non sono obbligati a sottoporsi a tampone per rientrare.

Mentre chi non è vaccinato devono si osservare gli stessi giorni di quarantena, ma alla fine di questa, devono effettuare il test rapido o molecolare: laddove fosse negativo, tornano a scuola. Ed i bambini positivi all’infezione invece? Essi osserveranno 10 giorni di isolamento, però se al settimo il tampone risulterà negativo possono riprendere l’attività.

Scuola e Covid in Veneto: le nuove regole per le scuole elementari

Poniamo adesso l’attezione sulle scuole elementari.

In questo caso, le lezioni in presenza continuano fino a quattro casi di Covid in classe, però dal primo ovviamente sia alunni, sia insegnanti che il resto del personale devono portare la Ffp2 per dieci giorni, senza tampone al termine. A partire dal quinto caso per quanto riguarda i vaccinati e guariti da meno di 120 giorni andranno in autosorveglianza per cinque giorni e restano in aula, mentre gli altri dovranno andare in quarantena e potranno seguire da casa grazie alla Dad.

Una volta concluso questo periodo sono tenuti a fare il tampone e se negativo, potranno tornare a seguire in presenza.

Scuola e Covid in Veneto: le nuove regole per medie e superiori

Infine, poniamo lo sguardo verso le scuole secondarie di primo e secondo grado: al secondo contagio in una classe scattano 5 giorni di autosorveglianza per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni, che potranno continuare a seguire in presenza. Gli altri trascorreranno i 5 giorni in quarantena e in Dad. Ovviamente come precedentemente detto, chi resta in classe dovrà indossare la Ffp2 per 10 giorni. Anche per le scuole medie e superiori coloro che erano positivi e rientrano dalla quarantena o dall’isolamento dovranno presentare l’esito del tampone negativo.