Covid, incidenza e indice Rt dimuiniscono ancora. Pressione ospedaliera in calo

La situazione sul fronte contagi sta avendo un significativo miglioramento. Sia l'incidenza che l'indice Rt sono in miglioramento.

Il 31 marzo è sempre più prossimo e la situazione pandemica sta progressivamente migliorando. Questo è quanto emerge dal monitoraggio stilato dall’Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo tra il 18 e il 24 febbraio. “L’andamento della curva nelle ultime settimane conferma una decrescita e l’Rt mostra un andamento stabilmente sotto il valore di 1, il che indica e conferma la decrescita”, ha affermato il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro commentando i dati.

Covid, l’incidenza e l’indice Rt sono in calo: la situazione

Il primo dato che balza all’occhio e rilevato nel report settimanale è proprio l’incidenza dei casi: il valore registrato è di 552 ogni 100mila abitanti contro i 672 ogni 100mila abitanti rilevati nel periodo precedente. In diminuzione anche l’indice Rt il cui valore medio calcolato nel periodo tra il 2 e il 15 febbraio “è stato pari a 0,73, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica”.

Dimuiscono anche i ricoveri

Il trend positivo riguarda anche i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 8,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio) contro il 10,4% (rilevazione ministero della Salute al 17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 18,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio) contro il 22,2%”.