In India, i due fratelli gemelli Joefred e Ralphred Varghese Gregory sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro dopo aver contratto il Covid.

In India, due fratelli gemelli di 24 anni, nati a distanza di circa tre minuti, sono morti dopo aver contratto il coronavirus a poche ore l’uno dall’altro.

Covid, India: due fratelli gemelli muoiono a poche ore di distanza l’uomo dall’altro

Nella giornata di giovedì 13 maggio, i due fratelli gemelli Joefred e Ralphred Varghese Gregory sono deceduti a poche ore l’uno dall’altro dopo essere risultati positivi al SARS-CoV-2.

La drammatica e singolare notizia che ha sconvolto l’India, fortemente gravata da un’ondata epidemiologica estremamente aggressiva e difficile da contenere che ha segnato il recente record di 4.329 morti, è rapidamente diventata virale a livello internazionale, commuovendo il mondo intero.

Covid, India: infezione e degenza dei due fratelli gemelli

I gemelli Joefred e Ralphred Varghese Gregory erano stati infettati dal Covid nel corso della seconda metà di aprile, iniziando a manifestare i primi sintomi del contagio lo scorso 23 aprile.

Per tentare di tenere sotto controllo la febbre alta che li indeboliva, la madre dei due 24enne ha spiegato che i ragazzi “hanno preso farmaci ma le loro condizioni sono peggiorate”.

A partire da sabato primo maggio, infatti, le condizioni di salute dei ragazzi si sono rapidamente aggravate mentre i livelli di saturazione di ossigeno hanno iniziato a calare in modo drastico e repentino. Un simile quadro clinico, quindi, ha reso indispensabile il ricovero di Joefred e Ralphred Varghese Gregory presso il reparto di terapia intensiva dell’Anand Hospital.

Covid, India: fratelli gemelli morti, le parole dei genitori

In contesto ospedaliero, nonostante i tentativi dei medici e le cure fornite ai due gemelli, nella giornata di giovedì 13 maggio, Joefred Varghese Gregory si è arreso al virus, non riuscendo più a ribellarsi e a contrastare l’infezione. A poche ore di distanza dalla prematura scomparsa del 24enne, poi, è stata dichiarata la morte anche del gemello Ralphred.

La drammatica vicenda e il lutto che si è abbattuto suoi parenti dei due fratelli sono stati commentati dal padre dei ragazzi, Raphael Varghese Gregory, che ha dichiarato: “La nostra famiglia è distrutta. Il Covid ha portato via i miei figli che non avevano mai fatto del male a nessuno in tutta la loro vita”.

La madre dei due 24enne strappati alla vita dal SARS-CoV-2, Soja, invece, ha spiegato: “Quando Joefred è morto, ho avuto la netta sensazione che anche Ralphred non ce l’avrebbe fatta. Semplicemente perché erano inseparabili”.