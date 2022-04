Covid: infettivologi, 'stop mascherine al chiuso in base a curva ma meglio tenerla'

Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) – Lo stop all'obbligo della mascherina al chiuso "andrebbe valutato sulla circolazione del virus e dovrebbe essere anche responsabilizzato il singolo individuo. Nei Paesi orientali è abitudine di tutti portare la mascherina quando c'è la stagione fredda e circolano virus influenzali.

Quindi il suggerimento è di tenerla". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all'Università Sapienza di Roma.

Sulla necessità di lasciare l'obbligo del dispositivo di protezione per tutto il 2022, Mastroianni frena: "Non dobbiamo porre la questione in questi termini – precisa – ma è chiaro che chi è molto fragile o immunodepresse dovrebbe essere spinto, proprio per la sua condizione, a tenerla sempre al chiuso".