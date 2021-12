Covid, insegnante positiva in aereo: viaggia isolata in bagno

Dopo aver scoperto di essere positiva al Covid, la donna ha viaggiato in aereo da Chicago a Reykjavik, stando isolata in bagno.

Marisa Fotieo ha scoperto di essere positiva al Covid tramite un kit, mentre era in aereo, durante un viaggio da Chicago a Reykjavik, in Islanda. Lo scorso 20 dicembre l’insegnante americana ha fatto una mini quarantena in aereo, durante il sorvolo dell’Oceano Atlantico.

La donna, nel corso del viaggio in isolamente, ha realizzato un video su TikTok, in cui spiegava cosa era avvenuto.

Positiva al Covid in aereo: il video diventa virale

Il video di Marisa Fotieo è subito diventato virale. Il filmato ha riscosso un grande successo realizzando 4 milioni di visualizzazioni. La vicenda è stata riportata da diverse testate americane e anche dalla britannica BBC.

Positiva al Covid in aereo: all’inizio stava bene

Maria Fotieo ha raccontato di come, prima di salire in aereo, stava bene, sottoponendosi a vari test. I risultati sono sempre stati negativi. Tuttavia, una volta che l’aereo ha preso il decollo, l’insegnante ha iniziato ad avvertire alcuni sintomi preoccupanti.

Positiva al Covid in aereo: tutto è iniziato con un mal di gola

Il Covid-19 si è manifestato nell’organismo di Marisa Fotieo con un forte di mal di gola, provando in seguito una spossatezza generale.

La donna ha perciò deciso di effettuare un nuovo test in bagno scoprendosi positiva. Marisa è stata trasferita infine in un albergo in cui rimarrà finché non risulterà di nuovo negativa al prossimo test.