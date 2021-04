Covid, Ippolito: “AstraZeneca è sicuro, senza un 60enne rischia 640 volte di più”

Ippolito rimarca sulla fatto che il vaccino di AstraZeneca si sia sicuro e ricorda che senza somministrazione si rischia la malattia grave.

Il direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha commentato al Corriere della Sera i recenti sviluppi della vicenda del vaccino dell’azienda AstraZeneca sottolineando come, anche in base agli ultimi dati aggiornati dall’Ema, il siero sia sicuro.

“Nessun medicinale – ha detto il medico – è esente da rischi e i vaccini anti Covid non fanno eccezione. È invece sicuro al 100% che senza il vaccino continueranno a morire centinaia di persone al giorno”.

Ippolito: “AstraZeneca è sicuro”

Lo stesso Ippolito guarda poi al rischio di morte rappresentato dal covid che aumenta in percentuale con l’avanzare dell’età.

Per questo, “la valutazione tra benefici e rischi è assolutamente maggiore considerando il rischio di sviluppare una malattia grave, la necessità di terapia intensiva ed il rischio di morte”. “Il rischio no-vax – ha sottolineato Ippolito citando uno studio dell’Università di Cambridge – è sette volte maggiore al rischio vax per i 20-29enni, 30 volte maggiore per i 30-39enni, 100 volte maggiore per i 40-49enni, 240 volte maggiore per i 50-59enni, 640 volte maggiore per i 60-69enni”.

Vaccinarsi dunque è l’unica via per uscirne, un pensiero chiaro quello del professor Ippolito che non manca di sottolineare come l’Italia, nella scelta di consigliare la somministrazione di AstraZeneta agli over 60, sia “in linea con altri grandi paesi dell’Unione Europea come Francia e Germania. Questi rari eventi trombotici associati a bassi livelli di piastrine si sono verificati soprattutto in persone al di sotto dei 60 anni, perlopiù di sesso femminile”.