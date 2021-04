Covid, Israele: fine dell’uso delle mascherine all’aperto a partire da oggi

Segnali di ripartenza da Israele, da oggi, 18 aprile, decade l'obbligo di usare le mascherine all'aperto. L'allentamento delle restrizioni grazie ai vaccini

Israele continua a confermarsi un esempio di paese virtuoso nell’ambito della gestione della pandemia. A proposito di misure restrittive, oggi, 18 aprile ad Israele decade un importantissimo obbligo, ossia quello di usare la mascherina all’aperto.

Israele, niente mascherine all’aperto

Rimarrà impressa nelle menti della popolazione israeliana, la data di oggi, 18 aprile, giorno in cui ufficialmente decade l’obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale all’aperto e che si configura come la data d’inizio di un percorso di rinascita.

Un primo, importantissimo segnale di ripartenza, che offre la possibilità di vedere una luce in fondo al tunnel, anche ai paesi che attualmente si trovano ancora in pieno stato d’emergenza a causa di Covid-19.

L’obbligo di usare la mascherina, resterà tuttavia ancora in vigore, nei casi in cui ci si trovi in ambienti chiusi e in occasione di raduni, per tutti gli eventi dunque esposti a un maggior rischio di contagio.

Israele, la ripartenza delle scuole

Parallelamente all’allentamento delle restrizioni sul tema mascherine, un’altra importante novità che riguarda Israele è la riapertura delle scuole, gli studenti di scuole primarie e secondarie, infatti, sono già tornati sui banchi di scuola.

Israele, gli esiti della campagna vaccinale

Così, grazie ad un efficace gestione della campagna vaccinale, cominciata ad Israele, già a dicembre, adesso il paese, rimettendo in moto tutti i settori economici e sociali, si prepara anche a far ripartire il turismo.

Attualmente Israele ha vaccinato oltre il 54% della popolazione e si configura come uno dei paesi nel mondo, che detengono il record per velocità ed ottima gestione della campagna vaccinale.

Israele ha capito sin da subito, che l’unica arma per poter combattere efficacemente Covid-19 è il vaccino e questa intuizione adesso sta dando i suoi frutti.