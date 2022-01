Israele continua con la campagna vaccinale. Il coordinatore della lotta al Covid ha spiegato che non si arriverà all'immunità di gregge con il contagi

Israele continua con la campagna vaccinale. Il coordinatore della lotta al Covid ha spiegato che non si arriverà all’immunità di gregge con il contagio.

Covid, Israele: “No a immunità di gregge attraverso il contagio”

Saman Zarka, coordinatore israeliano della lotta al Covid, ha parlato della situazione Covid-19 in Israele.

“Non abbiamo alcuna politica che punti all’immunità di gregge, facendo contagiare tutti, ci mancherebbe altro! Qui c’è un virus nuovo, che non conosciamo in maniera sufficiente. Non sappiamo quali potrebbero essere le sue conseguenze future” ha dichiarato, spiegando che al momento le informazioni sono ancora poche.

Covid, Israele: “Opportuno che tutti andiamo a vaccinarci”

Ha sottolineato che “è opportuno che tutti andiamo a vaccinarci, che teniamo le mascherine e ci proteggiamo“. Le misure devono continuare ad essere rispettate e bisogna puntare tutto sulla campagna vaccinale.

Covid, Israele: quarta dose di vaccino

Israele ha dato il via libera alla quarta dose di vaccino contro il Covid per gli over 60 e per il personale sanitario. Ad annunciarlo Naftali Bennett, primo ministro israeliano, che ha annunciato nuove infezioni che potrebbero raggiungere un picco di 50.000 al giorno.