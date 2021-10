Scoperto il primo caso di mutazione della variante Delta in Israele: aumentano i casi in Regno Unito.

È stato scoperto in Israele il primo caso di mutazione di variante Delta del Covid (Ay4.2). Quella che è stata denominata come variante Delta plus sta incutendo particolare timore in Regno Unito, dove i casi risultano essere in aumento. Tornando alla situazione in Israele, l’aggiornamento proviene dal ministero della Salute di Tel Aviv, così come informa il Times of Israel.

Covid Israele: il primo caso di mutazione della variante Delta

Il primo caso di mutazione è stato riscontrato in un ragazzino di 11 anni tornato dalla Moldavia. Per ora, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, questo risulta essere l’unico caso confermato.

Covid: paura in Israele e Regno Unito

È di nuovo allarme Covid, in Gran Bretagna, dove i contagi e i morti sono recentemente aumentati a dismisura. Come informa la Gazzetta del Sud, al momento, presso l’isola di Albione il numero dei ricoveri rimane all’interno del livello di guardia.

Tuttavia, è anche vero che in Regno Unito si è verificato un vero e proprio liberi tutti, che ha fatto discutere il resto del mondo.

Covid Israele: in Gran Bretagna la situazione si fa seria

Se la situazione continuerà a procedere in questo modo, per i sudditi di Sua Maestà si prospetta un inverno difficile. A ribadirlo anche fonti vicine al governo Tory. La situazione resta sotto controllo comunque, grazie anche alle vaccinazioni.