Covid, iss: 300 morti in 30 giorni. Figliuolo: “Piano giovani dopo ferragosto”

In 30 giorni sono morte 300 persone. Lo evidenzia l'ultimo rapporto di Iss. Nel frattempo dopo Ferragosto dovrebbe essere pronto il piano giovani.

I decessi per covid continuano a crescere in questi ultimi giorni. Nel giro di 30 giorni, secondo quanto emerso dall’ultimo monitoraggio dell’iss aggiornato a domenica 8 agosto, sono stati 300 i decessi, mentre i contagi sono stati in tutto 113.131 dei quali 1.313 sono operatori sanitari.

Si tratta di numeri in crescita se, comparati con quelli dei 30 giorni precedenti nei quali i decessi furono 260 su un totale di 81.714 persone contagiate.

A catturare l’attenzione anche l’età media delle persone positive al covid che è scesa a 27 anni. Nel frattempo il commissario all’emergenza covid Figliuolo ha annunciato che da dopo Ferragosto è stato predisposto un piano dedicato rivolto ai giovani anche in vista della riapertura delle scuole, sempre più vicina.

Covid iss 300 morti, curva dei contagi in aumento

300 decessi negli ultimi giorni e 113.131 nuovi contagi di cui 1.313 operatori sanitari. Questo è il nuovo bilancio emerso dalla Sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di sanità aggiornata a domenica 8 agosto. Si parla infatti di una curva pandemica che è in ascesa. Rispetto al monitoraggio della settimana precedente e relativo al mese precedente, i decessi erano 260 su 81.714 positivi di cui 915 operatori sanitari. Infine altro aspetto al quale prestare attenzione è l’età media dei vaccinati che dal precedente dato di 46 anni è sceso sensibilmente toccando quota 27 anni.

Covid iss 300 morti, Figliuolo: “Piano giovani in tutta Italia dopo Ferragosto”

Nel frattempo il commissario all’emergenza covid, il generale Figliuolo ha annunciato già da dopo Ferragosto un piano vaccinale dedicato ai giovani in vista del rush hour che porta alla successiva apertura delle scuole. L’obiettivo da raggiungere – ha precisato il commissario straordinario – è quello di vaccinare almeno il 60% degli studenti: “il pensiero è quello di fare un Piano che possa dopo ferragosto permettere ai giovani corsie preferenziali, quindi senza prenotazioni: lo faremo in tutta Italia.

Il presidente mi ha rassicurato e con il direttore generale della sanità hanno elaborato un ottimo piano”, ha dichiarato.

Covid iss 300 morti, Figliulo: “Dal 16 a fine agosto avremo 10 milioni di dosi”

Il commissario straordinario Figliuolo ha inoltre fatto sapere che : “Dal 16 agosto a fine mese avremo circa 10 milioni di dosi a livello nazionale che ci permetteranno di continuare con un ottimo passo. Rispetto a quello che pensavamo, avremo 3 milioni di dosi in più grazie all’azione di Draghi con la Commissione Ue e il presidente von der Leyen”.