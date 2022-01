Covid Italia, 196.224 contagi e 313 morti: bollettino 12 gennaio

(Adnkronos) – Sono 196.224 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 313 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.190.567 tamponi con un tasso di positività al 16,4%. In totale i ricoverati con sintomi sono 17.309, 242 in più da ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1.669, 8 in meno da ieri.

LAZIO – Sono 12.027 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione.

Nella tabella si fa riferimento ad altri 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.612 tamponi molecolari e 79.927 antigenici con un tasso di positività al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063.

I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 1.629, 56 in più da ieri, 202 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 4.993.

"Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno" sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel dettaglio i casi e i decessi registrati nelle ultime 24 ore nelle aziende ospedaliere del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.695 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 2.712 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 656 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 872 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.082 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.746 i nuovi casi e 3 i decessi; Nelle province si registrano 3.264 nuovi casi; Asl di Frosinone: sono 850 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 1.312 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 491 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 611 i nuovi casi.

PIEMONTE – Sono 17.140 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 16 morti. Tasso di positività al 17,3% su 99.388 tamponi eseguiti, di cui 83.303 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 147, uno in meno rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari Coronavirus sono 1.934, 23 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 154.733. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 12.207 persone.

LOMBARDIA – Sono 41.050 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio. Si registrano inoltre altri 91 morti. A Milano città i nuovi casi sono 5.095. 35.610 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. A fronte di 223.167 tamponi effettuati, il rapporto positivi/test è pari al 18,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 253 (-3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.317 (+115).

In particolare, sono 12.065 i nuovi positivi al Covid in provincia di Milano, di cui 5.095 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 4.026 nuovi casi, a Brescia 5.880, a Como 2.637, a Cremona 1.395, a Lecco 1.292, a Lodi 994, a Mantova 1.550, a Monza 3.597, a Pavia 2.127, a Sondrio 735 e a Varese 3.337.

BASILICATA – Sono 938 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (909 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 2.745 tamponi molecolari. Le guarigioni sono 267. I ricoverati per Covid-19 sono 74 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 41 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 11.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.807 somministrazioni. Finora 451.312 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 416.538 hanno ricevuto la seconda (75,3 per cento) e 210.298 sono le terze dosi (38 per cento), per un totale di 1.078.148 somministrazioni effettuate.

ABRUZZO – Sono 3.912 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.680 in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono guarite 667 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.088 tamponi molecolari e 28.345 test antigenici con un tasso di positività all'11.04 per cento.

I pazienti ricoverati in area medica Covid sono 338, mentre sono 35 in terapia intensiva, 3 in più da ieri. In isolamento domiciliare 57.247 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi: Chieti con 1.134 contagi da ieri, Pescara a 992 e L'Aquila a 725.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 4.651 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 12.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.541 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 18.347 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.110 casi (16,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 35 non vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VALLE D'AOSTA – Sono 622 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 492.

In Valle d'Aosta i positivi al momento sono 5.541, di cui 5.485 in isolamento domiciliare, 51 ricoverati in ospedale e 5 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 248 persone.

VENETO – Sono 19.811 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti, che portano il totale dei decessi a 12.621. Diminuiscono i pazienti covid ricoverati in ospedale: sono 1.387 i malati in area medica (-117) e 197 in terapia intensiva (-5).

CAMPANIA – Sono 27.034 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 118.028 test. Dei nuovi casi, 14.035 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 64.401 test antigenici analizzati) e 12.999 al tampone molecolare (su 53.627 tamponi molecolari). Da ieri il bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania riporta sia il dato dei positivi al test antigenico che quello dei tamponi molecolari, fino a due giorni fa l'unico riportato sotto la voce "positivi del giorno".

EMILIA ROMAGNA – Sono 18.631 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 730.330 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 73.593 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 25,3%. Questo il dato comunicato al ministero della Salute, a cui vanno aggiunti 1.145 nuovi casi registrati a Piacenza e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 19.776 casi.

SARDEGNA – Sono 1.307 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. 5.575 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20.710 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 215 (1 in meno di ieri). 17.606 sono i casi di isolamento domiciliare ( 828 in più di ieri). Si registra il decesso di 1 donna di 71 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

TOSCANA – Sono 13.341 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 13.341 su 72.195 test di cui 25.068 tamponi molecolari e 47.127 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,48% (69,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.514.903.

PUGLIA – Sono 3.993 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 86.037tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.298; Bat: 258; Brindisi: 478; Foggia: 406; Lecce: 1.000; Taranto: 500; Residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 8. Sono 65.772 le persone attualmente positive, 490 persone ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva. Dati complessivi: 367.476 casi totali, 6.515.241 tamponi eseguiti, 294.676 persone guarite e 7.028 decessi.

ALTO ADIGE – Sono 2.312 i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.545 tamponi Pcr e registrato 484 nuovi casi positivi. Inoltre si registrano 1.828 test antigenici positivi.

I ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 73 e quelli nelle strutture private convenzionate 58, mentre i pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 48. Sono 17 i pazienti ricoverati in reparti di terapia intensiva. I guariti totali sono 102.810 (+836).